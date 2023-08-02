В Мариуполе партизаны отравили оккупантов во время празднования Дня ВМФ: двое погибших

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ, двое из них скончались.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерли и стали "хорошими русскими" два офицера", - отметил он.

Он также добавил, что оккупационные власти подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, 30 июля, во время празднования оккупантами дня ВМФ во временно оккупированном Мариуполе, партизанам удалось добавить "инородных ингредиентов" к праздничному столу врага.

"Выживут ли 15 других пока неизвестно, но как заявляют партизаны: "воевать будут не скоро"", - отметили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе загадочно умирают оккупанты. Через две недели нашли убитыми 8 российских военных. По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Потому есть подозрение, что это сделали местные жители.