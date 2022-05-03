- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Мелитополе звучат взрывы: предположительно оккупанты заминировали скутер
Во временно оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы, жители сообщают о заминированном скутере в районе центрального магазина "Сильпо".
Утром 3 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы. По сообщениям местных соцсетей, в районе центрального магазина "Сильпо" взорвался заминированный скутер.
В результате взрыва в квартирах, расположенных в домах по соседству, повылетали окна. Также значительно пострадал фасад знания, в котором расположен "Сильпо". Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, 28 апреля под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, который войска РФ использовали для доставки подкрепления на фронт из Крыма, в том числе оружия и горючего.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в городе активизировалось партизанское движение — с момента захвата российскими войсками уничтожили более 100 военных армии РФ.