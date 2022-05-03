У Мелітополі лунають вибухи: імовірно, окупанти замінували скутер

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, мешканці повідомляють про замінований скутер у районі центрального магазину "Сільпо".

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Вранці 3 травня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих соцмереж, у районі центрального магазину "Сільпо" вибухнув замінований скутер.

Внаслідок вибуху в квартирах, розташованих у будинках по сусідству, повилітали вікна. Також значно постраждав фасад будівлі, у якому розташовано "Сільпо". Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, 28 квітня під Мелітополем підірвали залізничний міст, який війська РФ використали для доставки підкріплення на фронт із Криму, зокрема зброї та пального.

Крім того, у місті активізувався партизанський рух – з моменту захоплення російськими військами знищили понад 100 військових армії РФ.