В Минокружения назвали сумму ущерба украинской природе от российской агрессии

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с Госэкоинспекцией с начала войны уже зафиксировали более 2000 фактов преступления россиян против украинской природы. На данный момент готовятся иски в международные суды.

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Об этом сообщает пресс-служба Минокружения.

По словам главы министерства Руслана Стрельца, уже разработано 10 новых методик для исчисления вреда, причиненного окружающей среде. По состоянию на 22 июля, сумма ущерба от российской агрессии составляет 204 миллиарда гривен.

"Эти наработки имеют глобальное значение. Россия – главный экотерорист сегодняшнего дня", - подчеркнул Стрелец.

"Сегодня это уже 76 проектов на сумму 25,5 млрд евро. Над ними работало 211 ведущих экспертов в составе 9 тематических подгрупп. Реализацию некоторых проектов планируем начать уже в этом году", - подчеркнул министр.

В то же время в Госэкоинспекции назвали сумму ущерба, который нанесла российская агрессия, почти в 254,3 миллиарда гривен. В частности, наибольший ущерб в течение четырех месяцев полномасштабному вторжению РФ был нанесен именно земле и почвам (в общей сложности почти на 80,5 миллиарда гривен) и атмосферному воздуху (свыше 173,8 миллиарда).