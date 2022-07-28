В Николаеве прогремело несколько взрывов: в городе объявлена воздушная тревога

В Николаеве вечером, 28 июля, раздалось несколько взрывов после объявления воздушной тревоги. В небо поднялись столбы дыма.

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Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Николаев! Воздушная тревога! В городе раздалось несколько взрывов!" – говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы также сообщают о столбе дыма, поднявшемся в небо после взрывов.

"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - добавил Сенкевич.

Напомним, оккупанты в полдень, 28 июля, нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Воздушная тревога была объявлена в городе в 12:21, вскоре стало известно о ракетном ударе.