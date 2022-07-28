РФ нанесла ракетный удар по Кропивницкому

Оккупанты в полдень 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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"Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги!", - обратился Райкович к горожанам.

Он также призвал не публиковать фото и видео с места происшествия.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 12:21, вскоре стало известно о ракетном ударе, поэтому местные власти призывают людей не игнорировать объявления об угрозе обстрела и переходить в укрытия.

Утром 28 июля россияне также нанесли ракетный удар по Вышгородскому району Киевской области. Предварительно пострадали пять гражданских, погибших нет.

Кроме того, ночью 28 июля российские войска два раза подряд атаковали Харьков. Захватчики запустили по городу ракеты С-300.