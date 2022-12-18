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В Николаевской области автомобиль вылетел с моста в реку: погибли пять человек (ФОТО)
Пятеро человек погибли 18 декабря в результате падения автомобиля с моста в селе Конецполь Николаевской области. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Информация о ДТП поступила спасателям около 14:00. В реку Кодыма, которая в этом месте впадает в Южный Буг и отделяет Конецполь от Первомайска, упал автомобиль Mitsubishi Sigma.
Прибывшие на место спасатели 23-й государственной пожарно-спасательной части провели работы по деблокированию тел погибших, использовав гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.
Само транспортное средство с помощью тяжелой техники (крана), которое предоставили органы местной власти, вытащили из водоема на берег. К работам ГСЧС привлекала шесть спасателей и одну единицу техники.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что среди погибших двое детей - девочки 2015 и 2017 годов рождения. Причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации устанавливают сотрудники полиции.
В самой областной полиции сообщают, что примерно в 13:45 29-летний водитель Mitsubishi, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части с последующим падением автомобиля в реку. Кроме него и девочек, погибли две женщины.
Следователи квалифицировали происшествие по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее гибель нескольких человек).