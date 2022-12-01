Виновнику ДТП с маршруткой на Черниговщине, в котором погибли 14 человек, дали 9 лет тюрьмы

Суд признал жителя Черниговского района виновным в дорожно-транспортном происшествии, которое привело к гибели 14 человек в декабре 2021 года. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Тогда водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь по автодороге Чернигов - Гремяч в направлении города Мена, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes сообщением Борзна - Чернигов, направлявшимся в областной центр.

В результате ДТП погибли 14 человек, а еще четыре человека получили телесные повреждения. Мужчине инкриминировали часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Во ходе судебных прений прокурор доказал обоснованность и достаточность исследованных доказательств вины обвиняемого и обратил внимание суда на последствия ДТП.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу, поскольку дается время на его обжалование.