ГБР расследует ДТП на Львовщине, где БТР разбил легковушку с 8 людьми: половина погибли на месте

Государственное бюро расследований начало расследование обстоятельств дорожной аварии в городе Броды Львовской области, из-за которой вечером 15 сентября погибли четыре человека, в том числе семилетний мальчик.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении бюро, оно зарегистрировало производство по факту нарушения правил вождения (часть 2 статьи 415 Уголовного кодекса). Статья предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Отмечается, что около 20:00 четверга на регулируемом перекрестке в Бродах легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в составе колонны военной техники бронетранспортером.

Из-за столкновения от полученных травм на месте аварии погибли трое взрослых и ребенок, еще четыре человека попали в больницу. Среди них – двое мальчиков в возрасте 4 и 8 лет.

Следствие продолжается. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства аварии. Процессуальное руководство по делу осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Западного региона.

В свою очередь, как сообщали накануне вечером в областной полиции, ДТП произошло на автодороге Киев – Чоп. В результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля Volkswagen, среди которых 7-летний мальчик, погибли на месте происшествия.

Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. В то же время единственным упоминанием о военном характере другого транспортного средства в сообщении было во фразе "водитель военного автомобиля не пострадал".

Напомним также, что накануне ГБР взялось расследовать обстоятельства ДТП, в которое попал автомобиль с Владимиром Зеленским на площади Победы в Киеве, когда президент возвращался из поездки в Харьковскую область.