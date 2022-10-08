В Николаевской области ВСУ с пулемета сбили иранский дрон-камикадзе "Shahed-136"

Утром 8 октября военные из Херсонской зенитной ракетной бригады в Николаевской области сбили иранский дрон-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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"Утром, 08 октября, на Николаевщине, воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136". Украинские зенитчики не остановятся, пока не превратят российского захватчика!", – сказано в сообщении.

Напомним, в сентябре ВСУ начали контрнаступление для освобождения оккупированных территорий, и продолжают наступать на позиции русских захватчиков.

Да 7 октября, украинские защитники уволили деревню Грековка Краснореченского поселкового общества Сватовского района Луганской области.