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В Николаевской области ВСУ с пулемета сбили иранский дрон-камикадзе "Shahed-136"
Утром 8 октября военные из Херсонской зенитной ракетной бригады в Николаевской области сбили иранский дрон-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
"Утром, 08 октября, на Николаевщине, воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136". Украинские зенитчики не остановятся, пока не превратят российского захватчика!", – сказано в сообщении.
Напомним, в сентябре ВСУ начали контрнаступление для освобождения оккупированных территорий, и продолжают наступать на позиции русских захватчиков.
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