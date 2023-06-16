В Никополе из-за обстрела погиб пожилой мужчина (ФОТО)

Один человек погиб и один был ранен 16 июня в результате обстрелов Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщают в Telegram-каналах начальники районной военной администрации Евгений Евтушенко и областной военной администрации Сергей Лысак.

"Два обстрела в течение дня и один вечером - так прошел день в городе Никополь. В результате обстрела погиб никополец 1942 года рождения. Ранения получила жительница 1945 года рождения, врачи оказали ей необходимую помощь", - отметил он. Известно, что у пострадавшей осколочное ранение.

Также сообщается о повреждении 17 частных домов, 16 хозяйственных сооружений, трех газопроводов и линии электропередачи. Спасатели обследуют территории. В свою очередь, в пределах других общин Никопольского района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Напомним также, что 13 июня российские оккупанты дважды ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, в результате чего была ранена 35-летняя женщина. Были повреждены четыре многоэтажки, библиотека и газопровод.

До этого обстрел Никополя произошел 11 июня: тогда повреждения получило медицинское учреждение и три частных дома, пострадавших не было. 8 июня в городе был ранен 30-летний мужчина, были повреждены склад магазина, админздание, гостиница и четыре пятиэтажки.