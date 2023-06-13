Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: повреждены пятиэтажки, есть раненая (ФОТО)

35-летняя женщина получила осколочное ранение в результате российских обстрелов Никополя 13 июня. Как сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пострадавшая будет лечиться дома.

"Никопольщину, которая и так страдает от проблем с водой, враг еще и непрестанно обстреливает. Сегодня агрессор дважды ударил по Никополю из тяжелой артиллерии. Повреждены четыре многоэтажки, библиотека и газопровод", - отметил он.

Напомним, что до этого обстрел Никополя произошел 11 июня: тогда повреждения получило медицинское учреждение и три частных дома, но пострадавших не было. 8 июня в городе был ранен 30-летний мужчина, были повреждены склад магазина, админздание, гостиница, четыре пятиэтажки. Накануне этого в Никополе огнем из тяжелой артиллерии россияне повредили гимназию и два частных предприятия.

Кроме этого, Лысак сообщил, что известно уже о 36 пострадавших в результате ракетных ударов по Кривому Рогу. Из них 12 находятся в больнице, в том числе десять с тяжелыми травмами. 11 человек в результате атаки погибли, в том числе и 17-летний парень.

Напомним, что в Кривом Роге в ночь на вторник произошли попадания ракет по нескольким гражданским объектам в разных частях города, в том числе в пятиэтажный жилой дом. Также известно о повреждении местной ТЭЦ, автопредприятия и склада с водой и напитками. Кроме того, были обесточены три шахты. Четверо человек погибли в пятиэтажке, а еще семь – на складе.

В результате атаки получили повреждения 7 девятиэтажных, 8 четырехэтажных, 55 пятиэтажных домов. Также пострадали три школы, педуниверситет, ПТУ и общежитие. Взрывами выбито более 1300 окон в около 400 квартирах и в подъездах. На 10 домах пострадали крыши.