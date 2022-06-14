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В Новой Каховке горит склад с боеприпасами россиян
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области местные жители заметили большие клубы черного дыма в небе. Предварительно известно, что это связано с масштабным пожаром на российском складе боеприпасов.
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Об этом 14 июня в своем Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, Вооруженные силы Украины подошли вплотную к городу и смогли нанести удар по объектам врага с помощью артиллерии. При этом достоверная причина пожара в настоящее время неизвестна.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили в Херсонской области скопления вражеской техники и личного состава.Подписывайтесь на наш YouTube канал