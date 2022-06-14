У Новій Каховці горить склад із боєприпасами росіян

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині місцеві жителі помітили великі клуби чорного диму в небі. Попередньо відомо, що це пов'язано із масштабною пожежею на російському складі боєприпасів.

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Про це 14 червня у своєму Telegram-каналі повідомив радник голови МВС Антон Геращенко з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, Збройні сили України підійшли впритул до міста та змогли завдати удару по об'єктах ворога за допомогою артилерії. При цьому достовірна причина пожежі наразі невідома.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили у Херсонській області скупчення ворожої техніки та особового складу.