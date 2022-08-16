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В оккупированном Лисичанске прогремел взрыв
В оккупированном российскими войсками Лисичанске прогремел взрыв. Об этом на Facebook написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Даже не знаю как анонсировать новость…. Луганщина уничтожает оккупантов ..... или: в Лисичанске снова хлопок ..... а может: курение убивает .....)) Продолжение следует .....", - написал Гайдай.
При этом на своем телеграм-канале глава ОВА отметил, что в последнее время взрывы на складах и военных базах на оккупированной территории Луганщины возникают все чаще. В свою очередь это значительно уменьшает количество артиллерийских обстрелов и затрудняет продвижение российских войск вглубь Украины.
Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму возле Джанкоя загорелась воинская часть. В ходе пожаров сдетонировал склад с боеприпасами. В свою очередь в Минобороны России назвали, что взрыв склада боеприпасов произошел вследствие диверсии. Позже взрывы прозвучали в районе аэродрома в районе Симферополя.Подписывайтесь на наш Telegram канал