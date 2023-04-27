В Польше нашли остатки неизвестного объекта с надписями на русском

Остатки неопознанного военного объекта обнаружили возле города Замосць, примерно в 15 км от Быдгоща. Выводы журналистов указывают на то, что это была ракета класса "воздух – земля".

Об этом сообщают Минобороны Польши и RMF24 .

Полиция, служба военной контрразведки, прокуратура и эксперты расследуют инцидент в лесу около Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей. Выводы журналистов RMF FM указывают на то, что это была ракета класса "воздух - земля", неизвестно, взорвалась ли она.

Ракету нашли 25 апреля, но она упала в лесу некоторое время назад, и трудно сказать, было ли это несколько дней или несколько недель назад.

Сначала думали, что это беспилотник, потом на нем нашли надписи на русском языке. Неизвестно, взорвался ли он. Проверяется, был ли он вооружен, так как на нем нет боеголовки. Возможно, объект отделился от ракеты, поэтому продолжаются его поиски.

Окружная прокуратура в Гданьске, военный отдел которой занимается этим делом, не хочет предоставлять никакой информации по этому поводу. Место инцидента опечатано и оцеплено службами, вход в лес охраняет военная полиция, там также были замечены саперы и пожарная бригада.

Напомним, в ноябре 2022 года в приграничном с Украиной районе Польши, селе Пшеводув раздались взрывы. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне, но не назвал официальную причину. Польские СМИ отметили, что причиной созыва российские ракеты, которые, вероятно, могли упасть на территории Польши.