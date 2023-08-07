В результате ночных обстрелов Херсона есть погибшая и раненые

Российская армия продолжает накрывать огнем дома херсонцев в центральной части города. Ночью, 7 августа, захватчик нанес удар по домам гражданским, в результате чего погибли и ранены. Пострадали и спасатели, тушившие пожар.

Об этом сообщает глава области Александр Прокудин.

Согласно сообщению, около 00:50 оккупанты обстреляли многоквартирный жилой дом, в результате чего один человек был госпитализирован. Во время тушения пожара также пострадали двое спасателей, которых госпитализировали в больницу с общим перегревом тела.

Через полчаса захватчики продолжили обстрелы. В результате этого, один из вражеских снарядов попал в дом. Там погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

Около 03:15 армия РФ снова атаковала жилой дом. Ранение получила 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали в больницу.

В общем, из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы, но данные уточняются.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 6 августа 30 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.