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В результате обстрелов Днепропетровщины были повреждены почта, амбулатория и жилые дома
В течение 21 мая вражеские войска обстреляли Мировскую общину Никопольского района. Они использовали тяжелую артиллерию и выпустили более четырех десятков снарядов. Также враг атаковал с помощью дрона-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
По его словам, в результате обстрелов было разрушено частное здание, еще шесть получили повреждения. Также пострадали автомобили, хозяйственная постройка, почта, культурное заведение, аграрное предприятие и амбулатория.
Кроме того, агрессор также ударил по Межевской общине Синельниковского района. Последствия выясняются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Повсюду обошлось без погибших и пострадавших. Россиянам нас не сломать", - написал Лысак.
Напомним, в ночь на 21 мая враг пытался атаковать регион дронами, а 20 мая российские войска выпустили из тяжелой артиллерии более 20-ти снарядов по Днепропетровской области. Били по Никополю и Красногригорьевской общине.