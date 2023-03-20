В результате обстрелов Донетчины были ранены два человека

20 марта россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Известно про несколько поврежденных домов, но информация о пострадавших пока отсутствует.

Ранения получили жители Константиновки и Бахмута. В Константиновке россияне повредили 3 многоэтажки и 3 частных дома, в Бахмуте - 3 многоэтажки. В Кураховской общине оккупанты повреждили линии электропередач, сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В Очеретинской общине под огнем оказались населенные пункты Тоненько и Северное. В Марьинской ТГ страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Утром под обстрелы из артиллерии и Градов попала Авдеевка — повреждения на двух улицах и на территории АКХЗ.

Как сообщили в разведке Британии, за последние три недели российские оккупационные войска продвинулись в направлении города Авдеевка, к северу от Донецка. Пока тактически ситуация под Авдеевкой напоминает то, что происходит с обороной Бахмута.