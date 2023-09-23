В результате обстрелов Никополя повреждены многоэтажки и аптека, есть раненый

В течение дня 23 сентября Никопольщина страдала российским террором. Оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре по тяжелой артиллерии и сбрасывали боеприпасы из БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

В результате обстрелов в Никополе повреждены несколько магазинов, аптека и кафе, три пятиэтажки и авто. Пострадал 37-летний мужчина.

В Марганецкой общине россияне обстреляли фермерское хозяйство, дом культуры, два частных дома, хозяйственное сооружение, линию электропередач.

В результате обстрелов загорелись дачный дом и сухая трава.

Лысак добавил, что в Первомайской общине Никопольского района сегодня произошёл несчастный случай. На одном из подворий сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях обнаружили и принесли домой дети. В результате пострадал 12-летний мальчик. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Взрывом были изуродованы два частных дома и авто.

Напомним, ночью 22 сентября враг 4 раза атаковал Никопольский район по артиллерии, произведя более двух с половиной десятков выстрелов.