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В результате обстрелов Никополя повреждены многоэтажки и аптека, есть раненый
В течение дня 23 сентября Никопольщина страдала российским террором. Оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре по тяжелой артиллерии и сбрасывали боеприпасы из БпЛА.
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
В результате обстрелов в Никополе повреждены несколько магазинов, аптека и кафе, три пятиэтажки и авто. Пострадал 37-летний мужчина.
В Марганецкой общине россияне обстреляли фермерское хозяйство, дом культуры, два частных дома, хозяйственное сооружение, линию электропередач.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрелов загорелись дачный дом и сухая трава.
Лысак добавил, что в Первомайской общине Никопольского района сегодня произошёл несчастный случай. На одном из подворий сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях обнаружили и принесли домой дети. В результате пострадал 12-летний мальчик. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Взрывом были изуродованы два частных дома и авто.
Напомним, ночью 22 сентября враг 4 раза атаковал Никопольский район по артиллерии, произведя более двух с половиной десятков выстрелов.