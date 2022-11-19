В результате удара по армии РФ в Херсонской области более 100 оккупантов убиты и ранены - Генштаб

Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по скоплению российских оккупационных войск в районе Скадовска Херсонской области, до 40 оккупантов погибли.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Подтверждено огневое поражение района сосредоточения противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых - недавно мобилизованные.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ 15 ноября сообщил, что в Херсонской области продолжается "перегруппировка" российских сил. Теперь отдельные подразделения оккупантов бегут из Скадовского и Генического районов региона.