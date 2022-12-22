В результате удара по полевому аэродрому РФ в Херсонской области уничтожено до 20 единиц техники - Генштаб

Подразделения Сил обороны нанесли удар по полевому аэродрому российских войск в Херсонской области, до 150 оккупантов убиты, уничтожено до 20 единиц техники.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"По уточненной информации, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа", - говорится в сообщении.

Кроме того, 20 декабря Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области.

"В результате чего поражены до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены 8 грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами", - отметили в Генштабе.

В четверг, 22 декабря, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины в период с 24 февраля по 22 декабря ликвидировали 100 400 человек личного состава врага.