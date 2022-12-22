ВСУ ликвидировали 100 тысяч оккупантов

Вооруженные силы Украины в период с 24 февраля по 22 декабря ликвидировали 100 400 человек личного состава врага. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба.

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За последние сутки украинские защитники уничтожили 660 оккупантов из личного состава российской армии.

Что касается техники, то с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 3 003 танка противника и один за последние сутки. В общей сложности ликвидирована 5 981 боевая бронированная машина, из которых две за последние сутки.

Россия потеряла с 24 февраля 1978 артиллерийских систем, 6 – ликвидировали за последние 24 часа. В Украине было также уничтожено 413 РСЗО (1 за сутки). Количество ликвидированной автомобильной техники и автоцистерн за сутки выросло на 7 единиц - до 4615 ед.

ВСУ уже уничтожили 1693 БПЛА оперативно-тактического уровня, из которых 5 за последние сутки. За последние 24 часа также ликвидировали один самолет, с начала полномасштабной войны - 283.

Кроме того, всего украинские защитники уничтожили 212 средств ПВО противника, 267 — вертолетов, 653 — крылатых ракет, 16 — кораблей/катеров, 178 — специальной техники.

Напомним, что во время ракетных ударов по Украине Воздушные силы ВСУ также успешно уничтожают враждебные цели. В частности, во время массированной ракетной атаки Украины российской армией 5 декабря Воздушные силы Украины сбили более 60 из 70 запущенных российских ракет.