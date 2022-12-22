ЗСУ ліквідували 100 тисяч окупантів

Збройні сили України в період з 24 лютого по 22 грудня ліквідували 100 400 осіб особового складу ворога. Про це 22 грудня в Facebook повідомила пресслужба Генштабу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За останню добу українські захисники знищили 660 окупантів з особового складу російської армії.

Щодо техніки, то з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 3 003 танка противника і один за останню добу. Загалом ліквідовано 5 981 бойову броньовану машину, з яких дві за останню добу.

Росія втратила з 24 лютого 1 978 артилерійських систем, 6 – ліквідували за останні 24 години. В Україні було також знищено 413 РСЗВ (1 за добу). Кількість ліквідованої автомобільної техніки та автоцистерн за добу зросла на 7 одиниць — до 4615 од.

ЗСУ вже знищили 1 693 БПЛА оперативно-тактичного рівня, з яких 5 за останню добу. За останні 24 години також ліквідували один літак, з початку повномасштабної війни — 283.

Крім того, загалом українські захисники знищили 212 засобів ППО противника, 267 — гелікоптерів, 653 — крилаті ракети, 16 – кораблів/катерів, 178 — спеціальної техніки.

Нагадаємо, що під час ракетних ударів по Україні Повітряні сили ЗСУ також успішно знищують ворожі цілі. Зокрема, під час масованої ракетної атаки України російською армією 5 грудня Повітряні сили України збили понад 60 з 70 запущених російських ракет.