В результате вражеских обстрелов Запорожской области погибла женщина

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 6 июля враг нанес удар по 11 населенным пунктам. Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за сутки российские войска совершили 67 обстрелов 11 городов и сел Запорожской области.

"Авиаудар пришелся по Новодаровке, дважды враг атаковал с БПЛА Полтавку, 7 ударов совершил с РСЗО по Гуляйполю, Новодаровке и Малиновке, 57 артиллерийских обстрелов - по Гуляйполю, Железнодорожному, Красному, Волшебному, Полтавке, Преображенке,", – уточнил Малашко.

Он добавил, что в Гуляйполе смертельные ранения получила 56-летняя женщина.

Кроме того, за сутки поступило 20 сообщений о разрушении жилищной инфраструктуры.

Накануне оккупанты совершили 76 обстрелов 14 городов и сел Запорожской области.