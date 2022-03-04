В селе к югу от Киева из-за обстрела погибли пять человек, разрушены дома (ФОТО)

Пять человек, включая троих детей, погибли 4 марта в результате обстрела села Мархалевка Фастовского района Киевской области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в 15:24 произошло возгорание более восьми частных жилых домов. Сообщается, что из-под завалов спасателями были извлечены двое детей.

К 16:55 пожары были ликвидированы. К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники ГСЧС. По состоянию на 17:40 из-под завалов достали еще одного человека.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Помимо этого, в пятницу в результате обстрела возник пожар на первом этаже 9-этажного дома по улице Садовой, 69 в Ирпене. Пожарные занимаются его ликвидацией. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Также в Ирпене вражеским ударом было повреждено здание Университета государственной фискальной службы. Судя по фото с места происшествия, это также вызвало возгорание в здании.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Напомним также, что ранее в Киевской области в результате обстрелов были разрушены два общежития - в Василькове и в Белой Церкви. В целом за последние дни в окрестностях Киева сильным разрушениям подверглись дома в городах Ирпень, Буча, а также в поселке Бородянка.

Отметим при этом, что эти местности ныне полностью отрезаны от Киева, несмотря на близость к нему, из-за подрыва всех автомобильных мостов через реку Ирпень. Кроме того, взорван мост, разделяющий соседние города Ирпень и Буча.