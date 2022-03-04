У селі на південь від Києва через обстріл загинули п'ятеро людей, зруйновано будинки (ФОТО)

П'ятеро людей, включаючи трьох дітей, загинули 4 березня внаслідок обстрілу села Мархалівка Фастівського району Київської області. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, о 15:24 сталося загоряння більше восьми приватних житлових будинків. Повідомляється, що з-під завалів рятувальниками було вилучено двох дітей.

О 16:55 пожежі було ліквідовано. До гасіння залучалися 14 осіб та три одиниці техніки ДСНС. Станом на 17.40 з-під завалів дістали ще одну людину.

Крім цього, у п'ятницю внаслідок обстрілу виникла пожежа на першому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Садовій, 69 в Ірпені. Пожежники займаються його ліквідацією. Дані про загиблих та постраждалих уточнюються.

Також в Ірпені ворожим ударом було пошкоджено будівлю Університету державної фіскальної служби. Судячи з фото з місця події, це також спричинило спалах у будівлі.

Нагадаємо також, що раніше в Київській області внаслідок обстрілів було зруйновано два гуртожитки - у Василькові та у Білій Церкві. Загалом за останні дні на околицях Києва сильних руйнувань зазнали будинки в містах Ірпінь, Буча, а також у селищі Бородянка.

Зазначимо, що ці місцевості нині повністю відрізані від Києва, попри близькість до нього, через підрив усіх автомобільних мостів через річку Ірпінь. Крім того, підірваний міст, що розділяє сусідні міста Ірпінь та Буча.