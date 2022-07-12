В Сирии ликвидирован главарь ИГИЛ

Лидер "Исламского государства" в Сирии Аль-Агаль, входящий в пятерку главарей группировки боевиков, был убит в результате авиаудара США.

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Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Центрального командования США говорится, что Махер аль-Агаль уничтожен в результате удара беспилотника на северо-западе Сирии, а его близкий соратник тяжело ранен.

"Эта операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить ее успешное проведение. Первоначальный анализ показал, что жертв среди гражданского населения нет", - говорится в заявлении.

Аль-Агаль отвечал за развитие сетей ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии. Его ликвидация стала еще одним ударом по усилиям исламистской боевой группы по созданию партизанских сил после потери значительных территорий.

Напомним, что в июне российские силы провели серию операций против возглавляемой США коалиции в Сирии, в том числе на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны.