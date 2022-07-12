У Сирії ліквідовано ватажка ІДІЛ

Лідера "Ісламської держави" в Сирії Аль-Агаль, який входить до п'ятірки ватажків угруповання бойовиків, було вбито в результаті авіаудару США.

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Про це повідомляє Reuters.

У заяві Центрального командування США говориться, що Махера аль-Агала знищено внаслідок удару безпілотника на північному заході Сирії, а його близького соратника важко поранено.

"Цю операцію було ретельно сплановано, щоб забезпечити її успішне проведення. Початковий аналіз показав, що жертв серед цивільного населення немає", - йдеться у заяві.

Аль-Агаль відповідав за розвиток мереж ІДІЛ за межами Іраку та Сирії. Його ліквідація стала ще одним ударом по зусиллях ісламістської бойової групи щодо створення партизанських сил після втрати значних територій.

Нагадаємо, що в червні російські сили провели серію операцій проти очолюваної США коаліції в Сирії, зокрема цього тижня на базі, що стратегічно розташована в південній частині країни.