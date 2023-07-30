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В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)

сумы обстрел удар 29 июля училище
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

В Сумах вечером воскресенья завершился разбор завалов учебного заведения, разрушенного российским ракетным ударом 29 июля, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали от этого удара. Полностью разрушен учебный корпус училища: четыре этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы", - отметил он.

В общей сложности в спасательной операции и разборке завалов в Сумах были задействованы 285 человек. Президент поблагодарил каждого, особенно отметив младшего сержанта Андрея Горового, сержанта Максима Власова, старшего прапорщика Сергея Гордиенко, капитана Сергея Трофимова и подполковника Виталия Федоренко.

"Каждая спасенная жизнь – это проигрыш России, и мы должны делать все возможное, чтобы государство-террорист лишь проигрывало... Российские изверги ежедневно добавляют миру аргументов, что только поражение России и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора", - заявил глава государства.

Фото 2 — В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 3 — В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 4 — В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 5 — В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 6 — В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 7 — В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 8 — В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 9 — В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Напомним, что в результате удара по училищу в Сумах вечером 29 июля также возник пожар, который удалось потушить лишь в 3 часа ночи. По состоянию на утро было известно об одном погибшем и 17 пострадавших, обратившихся за помощью.

Автор:
Тимофей Беспятов