В Сумах завершили разбор завалов училища после ракетного удара РФ: сколько погибших (ФОТО)

В Сумах вечером воскресенья завершился разбор завалов учебного заведения, разрушенного российским ракетным ударом 29 июля, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали от этого удара. Полностью разрушен учебный корпус училища: четыре этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы", - отметил он.

В общей сложности в спасательной операции и разборке завалов в Сумах были задействованы 285 человек. Президент поблагодарил каждого, особенно отметив младшего сержанта Андрея Горового, сержанта Максима Власова, старшего прапорщика Сергея Гордиенко, капитана Сергея Трофимова и подполковника Виталия Федоренко.

"Каждая спасенная жизнь – это проигрыш России, и мы должны делать все возможное, чтобы государство-террорист лишь проигрывало... Российские изверги ежедневно добавляют миру аргументов, что только поражение России и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора", - заявил глава государства.

Напомним, что в результате удара по училищу в Сумах вечером 29 июля также возник пожар, который удалось потушить лишь в 3 часа ночи. По состоянию на утро было известно об одном погибшем и 17 пострадавших, обратившихся за помощью.