В Сумской области за день снова насчитали сотню прилетов со стороны России: какие общины пострадали

В Сумской области в течение дня 13 марта россияне совершили обстрелы территорий шести общин, в результате чего зафиксировано 94 прилета из минометов и артиллерии (РСЗО и САУ), два ракетных прилета, а также сброс четырех взрывных устройств с беспилотников.

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В частности, как сообщили в областной военной администрации, в Знобь-Новгородской общине зафиксировано восемь прилетов из САУ, а затем еще шесть из артиллерии. Кроме того, напомним, в результате вражеского ракетного удара по поселку Знобь-Новгородское погиб один гражданский, а еще четверо были ранены.

В Эсманской общине по окраине села Бачевск россияне стреляли из минометов: там зафиксировано семь прилетов, в результате чего повреждены жилой дом и нежилые здания.

В свою очередь, в результате артиллерийского обстрела города Середина-Буда было четыре прилета: повреждены четыре частных жилых дома и гараж. Также по территории общины велись минометные (три прилета) и артиллерийские (пять прилетов) обстрелы.

По Шалыгинской общине россияне били из артиллерии: утром зафиксировано 14 прилетов, а после 16:00 был еще один обстрел из САУ (25 прилетов). Поврежден жилой дом.

По территории Белопольской общины произведен гранатометный обстрел (66 выстрелов). Зафиксировано и шесть прилетов из минометов и шесть из артиллерии.

Кроме того, враг произвел обстрел Краснопольской общины из противотанковой управляемой ракеты, а также сбросил четыре взрывных устройства типа ВОГ с БПЛА. Также произошел артобстрел территории общины (восемь прилетов из РСЗО).