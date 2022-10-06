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В Таиланде в результате стрельбы в детском саду погиб 31 человек
В четверг, 6 сентября, вооруженный мужчина открыл стрельбу в детском саду в центре города Накланг (провинция Нонг-Буа-Ламфу, Таиланд). Злоумышленник убил не менее 31 человека. Об этом сообщает The New York Times.
Многие получили ранения, однако полиция пока не называет точное количество пострадавших.
Предварительно известно, что стрелок – бывший полицейский. Убийца был вооружен огнестрельным оружием и ножом, он напал на детей во время тихого часа, а затем скрылся.
Представитель премьер-министра Таиланда Прают Чан-о-ча заявил, что все службы безопасности были предупреждены о попытке поймать преступника. Премьер-министр также приказал генерал-лейтенанту Яньонгу Веч-Осоту, главнокомандующему полицией, вылететь в Нонг Буа Лампху, чтобы ускорить расследование.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Некоторые СМИ сообщают, что злоумышленника еще не поймали. Также есть информация, что убийца покончил с собой.
Последняя массовая стрельба такого масштаба в Таиланде произошла в 2020 году, когда вооруженный автоматом солдат убил по меньшей мере 29 человек и ранил еще около 60 во время нападения на военную базу и торговый центр.