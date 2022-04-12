В метро Нью-Йорка произошла стрельба: убито 5 человек

В Нью-Йорке в Бруклине на станции метро в Sunset Park 12 апреля человек в противогазе и оранжевом строительном жилете застрелил 5 человек. В целом на данный момент известно о 13 пострадавших.

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NBC New York сообщает со ссылкой на полицию Нью-Йорка, что по меньшей мере 13 человек были доставлены в больницы. Не ясно, все ли были расстреляны.

Стрелок скрылся с места происшествия, его ищут. Полицейские полагают, что он действовал один. Мотив расследуется, но главным приоритетом является розыск преступника.

Пока известно о 13 пострадавших. Фото: NBC New York

Пожарный департамент Нью-Йорка сообщает, что отреагировал на вызов о дыме на станции и обнаружил несколько жертв огнестрельного оружия. Никаких подробностей о неразорвавшихся устройствах пока не поступало.

Полиция Нью-Йорка ведет расследование.На месте происшествия также находятся федеральные следователи из ATF и HSI.