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В метро Нью-Йорка произошла стрельба: убито 5 человек
В Нью-Йорке в Бруклине на станции метро в Sunset Park 12 апреля человек в противогазе и оранжевом строительном жилете застрелил 5 человек. В целом на данный момент известно о 13 пострадавших.
NBC New York сообщает со ссылкой на полицию Нью-Йорка, что по меньшей мере 13 человек были доставлены в больницы. Не ясно, все ли были расстреляны.
Стрелок скрылся с места происшествия, его ищут. Полицейские полагают, что он действовал один. Мотив расследуется, но главным приоритетом является розыск преступника.
Пожарный департамент Нью-Йорка сообщает, что отреагировал на вызов о дыме на станции и обнаружил несколько жертв огнестрельного оружия. Никаких подробностей о неразорвавшихся устройствах пока не поступало.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Полиция Нью-Йорка ведет расследование.На месте происшествия также находятся федеральные следователи из ATF и HSI.