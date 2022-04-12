У метро Нью-Йорка сталася стрілянина: вбито п'ятеро людей

У Нью-Йорку в Брукліні на станції метро у Sunset Park 12 квітня людина у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті застрелила 5 людей. Загалом наразі відомо про 13 постраждалих.

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NBC New York повідомляє з посиланням на поліцію Нью-Йорка, що щонайменше 13 людей було доставлено до лікарень. Не ясно, чи всі були розстріляні.

Стрілець втік з місця події, його шукають. Поліцейські вважають, що він діяв один. Мотив розслідується, але головним пріоритетом є розшук злочинця.

Наразі відомо про 13 постраждалих. Фото: NBC New York

Пожежний департамент Нью-Йорка повідомляє, що відреагував на виклик про дим на станції та виявив кілька жертв вогнепальної зброї. Ніяких подробиць про пристрої, що не розірвалися, поки не надходило.

LIVE: Multiple people shot in New York City subway station, trains halted https://t.co/v9e8xMd8lz — Reuters (@Reuters) April 12, 2022

Поліція Нью-Йорка веде розслідування. На місці події також знаходяться федеральні слідчі з ATF та HSI.