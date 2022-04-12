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У метро Нью-Йорка сталася стрілянина: вбито п'ятеро людей
У Нью-Йорку в Брукліні на станції метро у Sunset Park 12 квітня людина у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті застрелила 5 людей. Загалом наразі відомо про 13 постраждалих.
NBC New York повідомляє з посиланням на поліцію Нью-Йорка, що щонайменше 13 людей було доставлено до лікарень. Не ясно, чи всі були розстріляні.
Стрілець втік з місця події, його шукають. Поліцейські вважають, що він діяв один. Мотив розслідується, але головним пріоритетом є розшук злочинця.
Пожежний департамент Нью-Йорка повідомляє, що відреагував на виклик про дим на станції та виявив кілька жертв вогнепальної зброї. Ніяких подробиць про пристрої, що не розірвалися, поки не надходило.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Поліція Нью-Йорка веде розслідування. На місці події також знаходяться федеральні слідчі з ATF та HSI.