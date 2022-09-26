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В России мужчина устроил стрельбу в школе, есть погибшие и пострадавшие
В школе №88 в российском городе Ижевск 26 сентября произошла стрельба. По информации Следственного комитета РФ, 13 человек погибли и 20 пострадали. Об этом сообщают РосСМИ.
По данным ведомства, в частности, жертвами стрельбы стали двое охранников, двое учителей и пятеро школьников в возрасте от 8 до 15 лет.
Периметр школы оцепили, детей оттуда эвакуировали, на месте работают ФСБ, Росгвардия и следственные органы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Человек, устроивший стрельбу в школе, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переработанными под стрельбу боевыми патронами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным МВД, тот, кто стрелял в школе в Ижевске покончил с собой. Его еще не идентифицировали.
Напомним, что в результате протестов в Иране количество погибших уже превысило 40 человек.