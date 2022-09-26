В России мужчина устроил стрельбу в школе, есть погибшие и пострадавшие

В школе №88 в российском городе Ижевск 26 сентября произошла стрельба. По информации Следственного комитета РФ, 13 человек погибли и 20 пострадали. Об этом сообщают РосСМИ.

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По данным ведомства, в частности, жертвами стрельбы стали двое охранников, двое учителей и пятеро школьников в возрасте от 8 до 15 лет.

Периметр школы оцепили, детей оттуда эвакуировали, на месте работают ФСБ, Росгвардия и следственные органы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Человек, устроивший стрельбу в школе, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переработанными под стрельбу боевыми патронами.

По данным МВД, тот, кто стрелял в школе в Ижевске покончил с собой. Его еще не идентифицировали.

Напомним, что в результате протестов в Иране количество погибших уже превысило 40 человек.