В течение февраля РФ захватила менее 0,04% территории Украины, понеся большие потери, - СМИ

В феврале 2023 года во время "большого" наступления российские оккупанты смогли захватить 0,039% территории Украины, потеряв тысячи солдат и много военной техники. Об этом сообщает Insider со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

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С 31 января по 28 февраля РФ захватила около 234 квадратных километров в Украине. Именно в этот период анонсировалось новое наступление захватчиков.

Трекинг-группа War Mapper сообщала, что в феврале Россия увеличила площадь захваченных территорий на 85 квадратных километров, то есть на 0,01% украинской территории.

В ISW отметили, что оба числа достаточно малы, а разногласия могут быть связаны с незначительными просчетами. В любом случае показатели свидетельствуют об ограниченности территориальных завоеваний страны-агрессора.

Сообщается, что в марте захватчики так же не добились заметных успехов. Оккупанты воевали на восточной линии фронта, включая продвижение в Бахмуте Донецкой области – бои там считаются одними из самых кровавых и продолжительных в войне. Однако Россия не взяла город, а потери ее армии огромны.

Напомним, недавно директор национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что российские оккупанты вряд ли смогут захватить гораздо больше украинских территорий в этом году. Однако она отметила, что президент РФ Владимир Путин, "скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу".