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В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря

В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs

Один из российских обстрелов Херсона 4 декабря пришелся по зданию местного следственного изолятора. Об этом сообщает департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы.

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"Часть помещений повреждены, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов", - говорится в сообщении.

Вызваны соответствующие службы, ведутся работы по надлежащему процессуальному оформлению данного происшествия. Отмечено, что учреждение, из которого эвакуировали всех находившихся в нем после деоккупации города, продолжает охраняться персоналом ГУИС.

Напомним, что по состоянию на середину дня воскресенья власти Херсона сообщали о пяти обстрелах. Всего же за последние три недели в городе насчитали 169 "прилетов", а количество погибших вследствие этого составляет сейчас 19 человек.

Фото 2 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 3 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 4 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 5 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 6 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 7 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 8 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 9 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 10 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs
Фото 11 — В Уголовно-исполнительной службе показали последствия обстрела Херсонского СИЗО 4 декабря
Фото: Facebook/departamentkvs

Отметим также, что ранее в полиции сообщали, что перед тем как покинуть Херсон в начале ноября, российские оккупанты выпустили из СИЗО 457 арестованных и заключенных, по меньшей мере 15 из которых – это приговоренные к пожизненному лишению свободы.

На 15 ноября было известно о повторном задержании и перемещении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных из этого числа.

Автор:
Тимофей Беспятов