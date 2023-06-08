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В Украине произошло землетрясение: где именно и какой магнитудой
В Украине произошло землетрясение магнитудой 3,7 (в соответствии с шкалой Рихтера) с эпицентром в 26 км к юго-востоку от Полтавы.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Отмечается, что ведомством 8 июня 2023 зарегистрировано землетрясение с территории Полтавской области магнитудой 3,7.
Источник землетрясения находится в 26 км юго-восточнее города Полтавы на глубине 10 км.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По классификации сейсмологические колебания относятся к ощутимым.
Специалисты уточнили, что землетрясение произошло ориентировочно в 10:23 по Киеву.
"Землетрясение ощущается немногими людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее – на верхних этажах", – говорится в сообщении ведомства.
Там отмечают, что в этом году в Полтавской области регистрировали подобные толчки дважды: первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло 14 января, второе – пришлось на 26 мая (магнитуда 3,5). Тогда эпицентр землетрясения был зафиксирован в Решитиловском районе Полтавской области.
Напомним, 5 апреля землетрясение было зафиксировано в Закарпатской области магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).
Источник фото: ua.depositphotos.com