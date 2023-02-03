В Херсоне из-за обстрелов погиб еще один человек, сгорел ТЦ со стройматериалами (ФОТО)

В течение 3 февраля Херсон подвергался обстрелам 18 раз, сообщает по состоянию на вечер пятницы Херсонский городской совет. Отмечается, что в результате обстрелов повреждены квартиры и частные дома. Погиб один человек, а еще один пострадал.

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Всего с 20 ноября в городе зафиксировано 1810 "прилетов". За этот период погибли 77 человек, среди них – один ребенок, а пострадали 214 человек, среди которых шесть детей.

Как отмечали в мэрии днем, в результате ночных обстрелов в Херсоне произошло сразу несколько значительных пожаров. Один из самых массивных произошел в торговом центре, который из-за этого претерпел серьезные разрушения. К тушению пожара были привлечены 9 единиц пожарно-спасательной техники и около 40 спасателей ГСЧС.

"Работать "чрезвычайщикам" приходилось в условиях постоянных обстрелов. Удалось спасти 8 единиц транспортных средств, а также бензо- и электроинструменты, стеллажи со строительными материалами на площади около 600 квадратных метров", - говорилось в сообщении.

Фото: Херсонский горсовет Фото: Херсонский горсовет Фото: Херсонский горсовет Фото: Херсонский горсовет Фото: Херсонский горсовет Фото: Херсонский горсовет

Отметим, что накануне в мэрии Херсона сообщили о гибели двух человек в результате вражеских обстрелов. Напомним, что областной центр ежедневно подвергается обстрелам, поскольку до сих пор фактически граничит с оккупированной российскими войсками территорией, расположенной с противоположной стороны Днепра.