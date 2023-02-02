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В Херсоне из-за обстрелов погибли еще двое жителей (ФОТО)
В течение 2 февраля российские войска не менее 14 раз обстреляли Херсон, в результате чего были повреждены дома и учебные заведения. Такие данные по состоянию на 17:00 четверга привели в Херсонском горсовете.
Кроме того, под массированным обстрелом находился поселок Камышаны. Всего на территории Херсонской общины в четверг пострадали пять человек, среди которых один ребенок.
"Двое жителей общины погибли. Среди них - 23-летний парень. Организацией его захоронения будет заниматься городской совет, потому что родных у парня не было", - сказано в сообщении. Напомним также, что накануне в Камышанах из-за обстрела погибла женщина.
Отметим также, что областная военная администрация сообщала в четверг о вражеском артиллерийском обстреле прибрежного села Золотая Балка Бериславского района, вследствие которого было попадание в детский сад.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Из-за вражеской атаки здание получило серьезные разрушения — повреждены крыша, выбиты окна и частично разрушен второй этаж детсада. К счастью, люди не пострадали", - говорилось в сообщении.
По данным же Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Херсонском направлении в четверг артиллерийским обстрелам подверглись сам Херсон, а также населенные пункты Новокаиры, Червоный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Инженерное и Антоновка.