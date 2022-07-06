В Херсоне уничтожили склады российских военных

В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады армии Российской Федерации. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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При этом он не уточнил, кто именно уничтожил склады россиян. Известно, что там сначала прогремели взрывы, а после возник масштабный пожар, в небо поднялись большие клубы черного дыма.

Местные СМИ публикуют видео с места происшествия. Информация о результатах ликвидации складов оккупантов уточняется.

Отметим, что Вооруженные силы Украины постепенно освобождают населенные пункты в Херсонской области. В конце июня ВСУ удалось отбросить российских военных с первой линии обороны в регионе.