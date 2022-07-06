У Херсоні знищили склади російських військових

У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади армії Російської Федерації. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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При цьому він не уточнив, хто знищив склади росіян. Відомо, що там спочатку прогриміли вибухи, а потім виникла масштабна пожежа, у небо піднялися великі клуби чорного диму.

Місцеві ЗМІ публікують відео з місця події. Інформація щодо результатів ліквідації складів окупантів уточнюється.

Зазначимо, що Збройні сили України поступово звільняють населені пункти на Херсонщині. Наприкінці червня ЗСУ вдалося відкинути російських військових із першої лінії оборони в регіоні.