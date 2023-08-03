Войска РФ утром дважды обстреляли Херсон: ранены трое гражданских и четверо спасателей (ФОТО)

Оккупационные войска РФ не прекращают обстреливать Херсон. Утром 3 августа враг из артиллерии ударил по городу.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, россияне попали по общественному транспорту, который вез людей на работу.

"Предварительно три человека получили ранения", - отметил он.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что оккупанты утром обстреляли собор в центре Херсона, в момент обстрела мимо него как раз проезжал троллейбус с пассажирами.

"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - добавил он.

Позже в МВД сообщили, что во время тушения пожара в Свято-Екатериненском соборе в Херсоне, возникшего в результате утренней атаки врага, произошел повторный обстрел.

"Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника", - говорится в сообщении.

Отметим, россияне каждый день обстреливают Херсонскую область. Только в течение суток 2 августа оккупационные войска 55 раз открывали огонь по разным населенным пунктам области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.