АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Враг обстрелял четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Куп’янський район: ворог вдарив по прифронтовому селу
Купянский район: враг ударил по прифронтовому селу. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За минувшие сутки враг продолжал из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливать населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Кучеривка Купянского района в результате минометного обстрела повреждено хозяйственное здание и автомобиль.

Также в результате минометного обстрела села Ольховатка Купянского района повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов села Подолы Купянского района произошел лесной пожар.

Как отметил Синегубов, 2 августа в селе Явирское Изюмского района в поле подорвался трактор Т-150 на дистанционном управлении.

По словам главы области,  пострадавших среди гражданского населения нет.

Также в Харьковской области идет гуманитарное разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 47 взрывоопасных предметов.

Заметим, накануне в результате ракетного удара по селу Первомайское Изюмского района были повреждены магазин и жилые дома. Из-за российской агрессии погибла женщина.

Автор:
Светлана Манько