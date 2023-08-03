Враг обстрелял четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За минувшие сутки враг продолжал из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливать населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Кучеривка Купянского района в результате минометного обстрела повреждено хозяйственное здание и автомобиль.

Также в результате минометного обстрела села Ольховатка Купянского района повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов села Подолы Купянского района произошел лесной пожар.

Как отметил Синегубов, 2 августа в селе Явирское Изюмского района в поле подорвался трактор Т-150 на дистанционном управлении.

По словам главы области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Также в Харьковской области идет гуманитарное разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 47 взрывоопасных предметов.

Заметим, накануне в результате ракетного удара по селу Первомайское Изюмского района были повреждены магазин и жилые дома. Из-за российской агрессии погибла женщина.