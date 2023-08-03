Оккупанты обстреляли помещения банков и консульства в Херсоне

Российские оккупационные войска в течение суток 2 августа 55 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 55 обстрелов, выпустив 264 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, ПТРК и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 72 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, помещение двух банков и консульства, территорию следственного изолятора в городе Херсоне", - уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Отметим, 56-летняя женщина и 59-летний мужчина получили ранения в результате вражеских обстрелов Херсона. Женщину госпитализировали в больницу.

Напомним, в течение суток 1 августа оккупанты 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще восемь получили ранения.