В Херсоне вражеские снаряды повредили образовательное учреждение и жилые дома

Российские оккупационные войска в течение суток 5 февраля 37 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские оккупанты 37 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонщины. Стреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон армия РФ атаковала 7 раз. Вражеские снаряды повредили образовательное заведение и жилые дома.

За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в течение суток 4 февраля 60 раз открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.

Кроме того, 5 февраля оккупанты обстреляли Чернобаевку. Вражеские снаряды повредили 6 жилых домов. Также разрушения получили и жизненно важные коммуникации – электролинии, газопровод и водопровод