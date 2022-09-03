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В Херсонской области детонирует склад боеприпасов
В Херсонской области слышны взрывы из-за детонации российского склада боекомплектов. Об этом на своем телеграм-канале написал мэр Херсона Евгений Рыщук.
"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - написал он.
В свою очередь спикер Херсонской областной военной администрации сообщил, что в районе Олешек Херсонской области ВСУ уничтожили технику россиян и слышна детонация.
Напомним, 31 августа по 2 сентября два беспилотника Bayraktar ТВ-2 уничтожили российскую технику общей стоимостью 26,5 млн долларов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По состоянию на утро 3 сентября с начала полномасштабного военного вторжения российские оккупанты потеряли 49 050 единиц личного состава.
Также по состоянию на утро 3 сентября ВСУ уничтожили 2034 российских танков, 4403 боевых бронированных машин, 1134 артиллерийских систем, 293 РСЗО, 235 самолетов, а также 864 БПЛА оперативно-тактического уровня.