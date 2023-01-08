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В Херсонской области мужчина подорвался на мине

В Херсонской области мужчина подорвался на мине

В Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался местный житель.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Сегодня в Великоалександровской громаде на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель. С минно-взрывной травмой нижней конечности его госпитализировали. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

Янушевич напомнил, что минная опасность на Херсонщине остается очень высокой и призвал жителей передвигаться только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники, и не посещать лесополосы.

Напомним, 3 января два человека подорвались на оставленной врагами взрывчатке в Бериславском районе Херсонской области.

Автор:
Нина Комащенко