В Херсонской области мужчина подорвался на мине

В селе Малая Сейдеминуха Калиновской общины Херсонской области 17 марта мирный житель подорвался на российской мине. Мужчина остался без части левой ноги.

Об этом сообщила Херсонская городская администрация.

Отмечается, что 57-летний мужчина собирал дрова, как вдруг наступил на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва потерпевший остался без части левой ноги, также у него осколочные ранения правой голени.

В тяжелом состоянии бригада "скорой" доставила раненого в ближайшее медучреждение. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

В Херсонской городской администрации подчеркнули, что минная опасность в регионе остается крайне высокой.

"Поэтому неукоснительно соблюдайте элементарные правила безопасности! Сейчас не стоит посещать поля, лесополосы и другие места, которые еще не обследовали саперы", - подчеркнули в Херсонской городской администрации.

Там напомнили, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо осторожно отойти на несколько метров и вызвать спасателей или милиционеров.

Отметим, в селе Посад-Покровское 13 марта на российской взрывчатке подорвались четверо пиротехников ГСЧС, а также находившийся в автомобиле гражданский.

А 10 марта в селе Ищенко на Херсонщине автомобиль с гражданскими наехал на мину, оставленную в поле российскими войсками. Двое находившихся в автомобиле погибли на месте. Еще двоих пассажиров госпитализировали.