В Херсонской области мужчина подорвался на вражеской взрывчатке

В Херсонской области, вблизи села Трифоновка Великоалександровской громады, сдетонировала взрывчатка, оставленная оккупантами. В результате взрыва ранен мужчина.

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Об инциденте сообщает Херсонская ОВА.

"Это произошло вчера вечером. Несмотря на элементарные правила безопасности, 41-летний местный житель поднял обнаруженный в поле боеприпас", - говорится в сообщении.

По данным администрации, мужчину доставили в больницу с ранением руки.

В ОВА в очередной раз отмечают важность соблюдения правил минной безопасности. И напоминают основные из них:

не ходите по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники;

если заметили подозрительный предмет - немедленно отойдите подальше и позвоните в ГСЧС или полицию.



Напомним, за прошедшие сутки, 7 марта, российские оккупанты 86 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Есть пострадавшие среди гражданского населения – 1 человек ранен.